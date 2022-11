Après le succès au Standard, Karel Geraerts fier du début de saison de l'Union : "Je donne 9/10 à l'équipe"

Victorieuse 2-3 sur la pelouse du Standard de Liège, l'Union Saint-Gilloise a livré une prestation très convaincante ce dimanche, pour le compte de la 17e journée de Pro League. Au micro d'Eleven Sports après la rencontre, le coach unioniste Karel Geraerts s'est réjoui de ce nouveau succès (2-3) qui place son équipe à la deuxième place du championnat, et plus largement de la première partie de saison de ses troupes.

"Deux semaines de vacances pour tout le monde, pour profiter !" Nouvelle dauphine de Genk en championnat, l'Union va pouvoir souffler à l'occasion de la trêve internationale. Ce dimanche, les Unionistes se sont montrés plus réalistes et forts physiquement que les Rouches, malgré une première moitié de saison surchargée. Karel Geraerts loue les ressources mentales de son équipe. "C’est un de nos points-clés, ce mental. Avec le programme qu’on a eu ces dernières semaines, c'était le plus important. Tous les trois à quatre jours, il faut être prêt à recommencer à zéro, et ce n'est pas évident. Mentalement, on fait du super boulot."

Face au Standard, les Unionistes ont aussi pu se reposer sur une autre de leurs forces : la gestion des phases arrêtées. Alors que les Liégeois avaient recollé au score, Christian Burgess s'est élevé plus haut que tout le monde pour redonner l'avantage à l'Union sur un corner parfaitement botté par Teddy Teuma. "Les phases arrêtées font partie du jeu et on travaille beaucoup là-dessus. Je trouve ça très important, explique l'entraineur de 40 ans. On a aussi montré beaucoup de qualité balle au pied après l’égalisation du Standard, on a joué vers l’avant et je pense qu’on mérite la victoire aujourd’hui."

Au-delà du résultat du jour, les Saint-Gillois impressionnent en cette première partie de saison, et prouvent qu'ils sont capables de rééditer leurs excellentes prestations de la saison dernière. Karel Geraerts ne s'y trompe pas et n'hésite pas lorsqu'on lui demande de noter sur 10 la première moitié d'exercice de son équipe. "Je donne à l’équipe, au club en général, 9/10." Une note presque parfaite, donc, pour un coach qui se montre toujours aussi perfectionniste. "On n’a pas gagné tous les matches, et il y a des points où on doit encore travailler. On doit rester humbles, mais on peut être très fiers de ce qu’on a fait." Avec pour objectif de rééditer ces bonnes prestations après la Coupe du monde. "Si on veut faire la même chose en deuxième partie de saison, il faut qu’on fasse au minimum la même chose et ce ne sera pas évident. Mais on peut avoir de l’ambition. Moi je suis un gagneur, le groupe aussi. Tu peux être ambitieux sans être euphorique."

Prochaine échéance pour les Unionistes, un match de championnat face à Ostende le 23 décembre.