Après le silence au Théâtre National, gagnez deux places

Bien loin de ne proposer qu’une fiction troublante, Christiane Jatahy lui offre le plus beau des contrechamps : une splendide exploration cinématographique et documentaire dans la région de Chapada Diamantina, à Bahia, lieu même du déroulement de l’action du roman.

Juxtaposant les prises de vue réelles et la présence au plateau – deux actrices ainsi qu’une femme de la communauté Chapada Diamantina et un comédien également musicien, tous·tes d’origine afro-brésilienne –, Christiane Jatahy propose un dispositif qui brouille les frontières entre théâtre, cinéma et installation. Entre passé et présent, réel et fiction, elle achève ainsi sa Trilogie des horreurs après Entre chien et loup et Avant que le ciel tombe.

Plus d'infos: Depois do silêncio Après le silence | Théâtre National (theatrenational.be)

Le 16 novembre au Théâtre National, gagnez deux places