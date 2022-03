Après le saut à 6m19 de Duplantis :" Il sera capable de sauter 6m30 dans sa carrière"

Champion d’Europe, champion olympique et détenteur du record du monde. Duplantis est le digne successeur de Sergueï Bubka. L’Ukrainien est l’ancien roi du saut à la perche.

Mais aujourd’hui, Duplantis va encore plus haut, avec un matériel encore plus performant, comme le souligne Fred Xhonneux : "Les perches sont en fibre de verre alors qu’à l’époque de Bubka elles étaient en fibre de carbone. Elles sont plus légères, ce ne sont pas des kilos en moins mais quelques centaines de grammes. Donc forcément ça apporte un peu plus de vitesse, un peu plus de contrôle et un effet catapulte qui est un peu amélioré aussi".

Du coup on se demande où va s’arrêter le meilleur perchiste de l’histoire : "On dit toujours au saut à la perche que la limite c’est le ciel. A 22 ans normalement on est sensé encore progressé donc c’est un gars qui dans sa carrière pourra sauter 6m30 certainement", a conclu notre consultant.

Dans 10 jours, il reviendra sur la piste de son dernier record. Un retour à Belgrade où il tentera de s’offrir le titre lors des mondiaux en salle et pourquoi pas un nouveau record pour dépasser sa barre de 6m19.