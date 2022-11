Après le rachat d'Elon Musk, Jack Dorsey, cofondateur de Twitter, loue la résilience des employés et exprime des regrets

Il a quitté le conseil d'administration de la société en 2022, après avoir cédé la place de directeur général à Parag Agrawal, l'ancien directeur technologique du groupe, fin novembre 2021.

Elon Musk a racheté Twitter jeudi 27 octobre, après six mois d'une acquisition très mouvementée, et a immédiatement dissous le conseil d'administration et remercié M. Agrawal ainsi que d'autres hauts responsables.

Il a aussi sorti l'entreprise de la Bourse et lancé des projets d'envergure dans des délais très courts, tout en tweetant toutes sortes de promesses, traits d'humour et provocations à l'intention de ses fans et détracteurs, dans son habituel style mordant.

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'Homme Volker Turk a pour sa part exhorté samedi Elon Musk de s'assurer que ces droits soient respectés sur le réseau social, dans une lettre ouverte rendue publique samedi.

"Je vous demande instamment de faire en sorte que les droits humains soient au centre du management de Twitter sous votre direction", a écrit M. Turk .