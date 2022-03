Après le metaverse, voici le "foodverse".

Pour participer à cette expérience d'un nouveau genre, ce "foodverse" a développé ses propres jetons numériques que les joueurs peuvent acquérir afin d'effectuer des transactions mais aussi débloquer des jeux. Les avatars peuvent ainsi obtenir des NFT et les utiliser ensuite dans les restaurants, dans la vraie vie. Ces jetons numériques leur donnent accès à une collection d'ingrédients afin d'inventer leurs propres recettes.

A terme, les joueurs pourraient avoir accès aux recettes de chefs qui auront accepté d'apparaître dans ce monde parallèle. La plateforme constitue aussi un nouvel environnement pour les marques afin qu'elles interagissent avec leurs consommateurs et leur proposent notamment une nouvelle forme de publicités. On peut tout imaginer dans ce nouveau monde, et même d'éveiller les consciences pour lever des fonds et venir en aide à des associations qui luttent contre la faim dans le monde...