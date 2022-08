Après le maquillage, les stars ne jurent plus que par la beauté holistique

Depuis, d’autres célébrités lui ont emboîté le pas, développant davantage le concept : Hailey Bieber avec Rhode Skin, qui "se consacre à la fabrication de produits fondés sur la science et une excellente formulation", Kim Kardashian avec SKKN By Kim qui se veut "à l’intersection d’une grande simplicité et d’une science innovante" via "des ingrédients propres et des formules techniques". Le tout fondé sur l’éthique et la durabilité, deux maîtres mots que l’on retrouve çà et là dans la plupart de ces gammes de cosmétiques.

Autres points communs : un choix limité – l’essentiel – et une routine beauté axée sur le temps avec des résultats dans la durée. Qu’il soit minutieusement travaillé ou non, le concept de beauté holistique est bel et bien au centre de la communication de ces nouvelles marques.