Après le gin, le prince Charles lance un parfum aux senteurs de Highgrove.

Ce n'est pas la première fois que le prince Charles sort des sentiers battus avec des produits inattendus. Tout comme la reine Elizabeth II, il a dévoilé en 2020 son propre gin bio, lui aussi inspiré et créé à partir des plantes du jardin de Highgrove. Un an plus tôt, c'est une collection de vêtements éthiques qui avait été lancée par un duo de stylistes avec des orties récoltées dans le parc du prince Charles. Un business visiblement très lucratif.

Le parfum "Highgrove Bouquet" est disponible exclusivement au Royaume-Uni. Une partie du fruit de la vente devrait être reversée à l'organisation caritative du prince Charles, The Prince's Foundation.