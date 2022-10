Après le froid ce matin, plus de nuage ce mercredi avant le retour de la pluie.

La situation générale s’explique la protection de l’anticyclone qui s’étire de la Pologne à nos régions et par l’arrivée d’un système dépressionnaire qui va s’approcher de notre pays pour ces prochains jours, apportant des nuages et quelques averses avec en prime un peu de vent et des températures qui resteront stationnaire et de saison.

En ce début de journée, les températures sont bien basses en de nombreux endroits. Les minima varient entre à Butgenbach-6 et +5 °C sur le nord. Localement, le brouillard se dissipera rapidement en cours de matinée. Par la suite, le soleil va largement s’imposer. Puis d’ici la mi-journée, des nuages se feront déjà plus nombreux à partir du bord de mer.