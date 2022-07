Après le foot, le Qatar veut surfer sur la vague de l’eSport

Pour rester un acteur clé du sport après la Coupe du monde de football qu’il organise du 21 novembre au 18 décembre, le Qatar cherche à développer le secteur en plein essor de l’eSport.

Doha, la capitale du Qatar, s’est dotée d’un complexe dédié, Virtuocity, en 2019. Mis en veilleuse durant la pandémie, il a accueilli son premier tournoi majeur en mars : la manche d’ouverture du Smash World Tour, championnat international du jeu de combat Super Smash Bros, avec 5000 rials qataris (1300 euros) à la clé pour le vainqueur.

Une fédération d’eSport a été créée fin 2021 et la discipline a même été intégrée dans le cursus de l’International School of London comme un moyen de développer certaines compétences chez les élèves.

Le défi : faire sortir les joueurs qataris de chez eux. Ou plutôt de leurs "majlis", grandes pièces attenantes aux maisons où se retrouvent les hommes, en général, et lieux centraux de la sociabilité au Qatar.

"Nos majlis sont extrêmement bien équipés, avec (parfois) six consoles sur lesquelles des amis peuvent jouer en même temps", explique Ibrahim Samha, chargé des projets eSports de Virtuocity. "On y joue pour s’amuser. Mais si on veut passer au niveau supérieur, il faut participer à des tournois et c’est là que nous entrons en jeu."