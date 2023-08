Après le film Détective Pikachu, bientôt une série Pokémon en live action

Mais cette fois, Pikachu, Carapuce et les autres ne seront qu’au second plan. En effet, comme le rapporte le site américain Serebii, Pokétsume, le surnom de la série dont le titre peut être traduit par "Faites tenir des aventures dans votre poche", racontera l’histoire d’une jeune fille qui redécouvre l’univers du jeu vidéo vers 20 ans.

"Madoka Akagi (Nanase Nishino) a grandi à Masshiro, une ville portuaire de la région de Kanto. Après son diplôme de l’université locale, elle a eu un petit boulot avant de faire le grand saut vers son rêve de toujours, devenir créative et obtenir un job chez ADventure, une petite agence de publicité de Tokyo", décrit TV Tokyo. "Mais la réalité n’a pas été à la hauteur de son rêve, et ses journées ne ressemblent en rien à la vie glamour dont elle rêvait. De plus, elle est maintenant chargée d’organiser une présentation sur laquelle repose l’avenir de l’entreprise. C’est alors qu’elle reçoit un colis de sa mère contenant la Game Boy Pocket et la cartouche Pokémon Rouge avec laquelle elle jouait enfant…"