Après le crowdfunding, voici le crowdlending : prêter des petites sommes d'argent à des entreprises via internet... Prudence !

Si tout va bien, l'entreprise paye des intérêts à ses créanciers chaque année et rembourse le capital au bout de quelques années. Les intérêts varient de 2 à 9 % selon les projets. "C'est évidemment lié au caractère plus ou moins risqué du projet", explique Frédéric Levy Morelle, CEO de Look & Fin. "Un taux d'intérêt élevé signifie que le risque est plus grand. A l'opposé, nous proposons des projets très sécurisés, plutôt pour l'investisseur bon père de famille, qui ne souhaite pas prendre beaucoup de risques, avec une assurance qui garantit le remboursement du capital en cas de défaut de l'emprunteur."

Chez Look & Fin, qui la plus ancienne des plateformes belges, on a enregistré environ 15 faillites sur 430 entreprises financées en 10 ans. Cela représente environ 3 % de sommes non remboursées. Chez Ecco Nova, qui ne fonctionne que depuis trois ans, une seule entreprise est actuellement en redressement judiciaire. "Sur 35 millions de sommes dues via notre plateforme, cette entreprise est en retard de paiement pour 7 000 euros", détaille Pierre-Yves Pirlot.