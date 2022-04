Après le Covid, la crise liée à l’Ukraine et ses conséquences plombent le moral des entreprises wallonnes

Par rapport à 2021, où l’on avait renoué avec une forte croissance économique, l’année 2022 sera moins bonne. L’Union Wallonne des Entreprise mise sur une croissance économique de 2,3% en Wallonie, pour 2,6% au niveau national. C’est moins que ce à quoi on s’attendait encore à la fin de l’année dernière. "Par rapport aux estimations de fin de l’année passée, on perd 1, voire 1,5 point" de pourcentage", explique Olivier Pauwels, expert économique à l’Union Wallonne des Entreprises. Le cocktail pandémie mondiale de coronavirus dont on ne voit pas encore la fin et guerre en Ukraine est fatal. La crise du Covid avait déjà poussé à la hausse les prix des matières premières. La guerre en Ukraine a aggravé cette situation en ajoutant une flambée des prix de l’énergie.

Et tout s’enchaîne, augmentation des coûts de production, augmentation des coûts salariaux, inflation galopante qui s’établissait à 8,3% en mars en Belgique. Cela plombe le moral des consommateurs qui achètent moins et celui des entreprises. "Le point conjoncturel n’est pas trop folichon. On voit l’impact sur l’activité, sur les investissements, sur les exportations. Avec une seule embellie, ce sont les possibilités de création d’emplois", réagit Olivier de Wasseige, l’administrateur délégué de l’Union Wallonne des Entreprises.

L’emploi est en effet la principale note d’espoir dans les prévisions de l’Union Wallonne des Entreprises. Il devrait continuer à progresser en Wallonie à court terme, selon les entrepreneurs wallons interrogés. Cela est notamment lié à une crise de l’offre confrontée à une demande toujours soutenue et au fait que de nombreux postes sont non pourvus depuis longtemps. L’UWE estime en effet que 29.000 emplois sont toujours vacants dans les métiers en pénurie.

Les patrons wallons craignent toutefois pour leur compétitivité. L’UWE considère que chacun des agents économiques devra assumer sa part, que ce soient les entreprises, les consommateurs ou l’État. "Les perspectives d’évolution des coûts salariaux représentent à cet égard un enjeu phénoménal dans un contexte d’explosion des coûts de production. Des réponses devront y être apportées au risque de voir la baisse de compétitivité hypothéquer l’avenir", souligne Olivier de Wasseige, administrateur délégué de l’UWE. "Il est également important que la Wallonie fasse aboutir son plan de relance en concentrant ses efforts sur les priorités de celui-ci. Un rééquilibrage des finances publiques régionales est également nécessaire", ajoute Olivier de Wasseige.