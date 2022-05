Après le Covid et les inondations, le festival musical "Les Dolympiades" est de retour à Dolhain

Après deux annulations en raison de la crise sanitaire, et surtout, près d'un an après les inondations dramatiques qui ont frappé la vallée de la Vesdre, on va pouvoir à nouveau s'amuser et goûter aux joies d'un festival à Dolhain-Limbourg.

L'ASBL le Kursaal a en effet décidé de remettre sur pied ses Dolympiades, un festival musical de trois jours prévu les 3, 4 et 5 juin sur la place centrale de Dolhain sous chapiteau, et non plus à la grande salle du Kursaal, détruite par les flots.

Les organisateurs tenaient absolument à ces Dolympiades comme l'explique l'un d'eux, Jonathan Chanteux: "On a dû faire avec les éléments évidemment, et on a décidé de maintenir nos Dolympiades malgré le fait que le Kursaal soit inutilisable. Elles auront lieu cette année sur la place de Dolhain, sous chapiteau."

Resserrer les liens et se retrouver entre amis

Organiser ces Dolympiades, c'était donc important pour un peu resserrer les liens et se retrouver entre amis: "Tout à fait" confirme Jonathan Chanteux. "Dolhain a été fortement touché par les inondations, et nous, ce qu'on voulait, c'est présenter quand même quelque chose. On a une affiche qui est la plus large possible pour essayer de rassembler les jeunes, les moins jeunes, tous les styles de musique pour justement pouvoir remercier tout le monde pour l'élan de solidarité que nous avons connu malgré les faits catastrophiques qui ont touché notre commune en juillet dernier. C'est vraiment ainsi qu'on a construit notre festival, pour essayer de faire plaisir à tout le monde, pour essayer de rassembler tout le monde sur un même site, avec une affiche la plus large possible. Et on espère que le public répondra présent."