Après le coup de gueule du Président de l’Antwerp : "Paul Gheysens c’est l’archétype du nouveau riche qui n’a aucune classe"

Pour Stephane Streker, la sortie de Gheysens rappelle celles de l’ex-Président du RWDM : "Ça rappelle Johan Vermersh sauf que lui n’avait pas investi 70 millions mais 70.000 euros".

Philippe Albert a également dénoncé le comportement du sulfureux patron de l’Antwerp : "A Bruges ou à Genk on n’a pas un Président qui débarque à la mi-temps. Priske a une épée de Damoclès au-dessus de la tête donc c’est impossible de travailler convenablement dans ces conditions-là. A la mi-temps il doit laisser une chance à son entraîneur et à son équipe de revenir dans le match. A la fin du match il peut descendre et dire ce qu’il pense si ça reste en interne. En tant que Président il est 100% en tort".