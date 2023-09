Après le coup d’État d’Augusto Pinochet au Chili : l’exil en Belgique, une vie entre deux mondes

La famille de Filomena Vega, à Grivegnée, sur les hauteurs de Liège, les fait à la perfection.

En cuisine, tout le monde s’affaire, en français et en espagnol, sous les ordres de Filomena, la grand-mère arrivée en Belgique en 1976.

Les mains enfarinées, avec son tablier aux couleurs du Chili, elle me raconte son histoire. Les larmes lui viennent aux yeux immédiatement.

"Ils sont venus chercher mon mari, et plusieurs de ses camarades, à la mine où ils travaillaient. C’était le 4 octobre 1974. Je n’oublierai jamais ce jour. Et si je ressens de la colère, c’est parce que mon mari n’avait rien fait de mal. C’était un dirigeant syndical et il avait obtenu beaucoup d’avancées avec ses camarades. On vivait dans des conditions horribles. Et grâce à lui, les familles des mineurs ont reçu de jolies petites maisons".