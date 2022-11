Après le Costa Rica et la Croatie qui sera la surprise du Mondial ?

Il fallait bien citer une équipe africaine qui pourrait faire vibrer tout le continent. Dans ce cas, qui de mieux que le vainqueur de la dernière CAN ? Vainqueur de son groupe de qualifications assez facilement (16 points sur 18) en 2021, le Sénégal a ensuite enchaîné avec son premier titre de champion d’Afrique remporté en janvier dernier en battant l’Égypte aux tirs au but. Seulement deux mois après, les Lions de la Teranga ont retrouvé l’Égypte pour un barrage épique qui s’est soldé sur le même résultat qu’à la CAN : une victoire aux tirs au but. Meilleure formation africaine au classement FIFA (18e) et champion du continent, le Sénégal est le fer de lance de toute l’Afrique qui attend désespérément de voir l’une de ses équipes en demi-finales.

Très bien géré par Aliou Cissé, le Sénégal est en pleine progression. En trois éditions de la CAN, il est passé de quarts de finale à la finale puis à la victoire. Pour parvenir à de tels résultats, plusieurs joueurs cadres portent cette équipe à un haut niveau. Le trio Edouard Mendy-Kalidou Koulibaly-Sadio Mané (finalement forfait) serait titulaire dans la grande majorité des équipes favorites au titre suprême.

Le problème du Sénégal pourrait résider dans le manque d’habitude à affronter des adversaires de haut niveau. Depuis octobre 2019 et un partage face au Brésil (1-1), le Sénégal n’a affronté aucune équipe du top 10 mondial. Lors de leur premier match au Qatar face aux Pays-Bas, cela pourrait se ressentir. Malgré cela, le pays peut nourrir de grandes ambitions. Avec l’Équateur et le pays hôte comme autres adversaires, une élimination au premier tour serait vécue comme un véritable échec. Et avec le groupe B au menu en huitièmes de finale, avec une Angleterre en plein doute comme prétendant numéro 1, faire partie des huit dernières équipes ne ressemble pas à un rêve inatteignable.