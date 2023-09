Après le cinéma, la grève des acteurs se propage dans le jeu vidéo

La guerre rage toujours outre-Atlantique entre les scénaristes, acteurs et actrices d’Hollywood et l’industrie du cinéma : des conditions de travail exécrables, des salaires trop bas et une montée en puissance de l’intelligence artificielle, selon les grévistes.

Si actuellement, ce sont les séries et les films qui sont le plus impactés par cette grève (on pense notamment à la saison 2 de The Last of Us ou encore la saison 5 de Stranger Things), les jeux vidéo pourraient être la prochaine cible concernée.

En effet, depuis vendredi dernier, la SAG-AFTRA (Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists) a déclaré que les acteurs et actrices de motion capture dans le monde du jeu vidéo sont invités à rejoindre la grève pour les prochaines semaines.