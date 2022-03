Après le choc ukrainien, l'ONU appelle à agir contre la dette des pays vulnérables

"Alors comment faire désormais face à l'augmentation des prix des carburants, des denrées alimentaires et des engrais?" liée à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, s'interroge t-elle.

Le coût du fret a augmenté de 34% depuis le début de la guerre le 24 février, selon l'organisation qu'elle dirige.

Les problèmes de transport et les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement mondiales entraînent également une hausse des coûts et des prix.

Nous avons besoin d'un meilleur mécanisme de restructuration de la dette et d'allègement de la dette

Les pays pauvres ne vont pas être en mesure d'y faire face sans aide, alerte Rebeca Grynspan, qui réclame des mécanismes pour résoudre leurs problèmes de liquidités et de dette.

"Nous avons besoin d'un meilleur mécanisme de restructuration de la dette et d'allègement de la dette. C'est quelque chose qui doit être discuté au sein du G20 et également lors des réunions de printemps que nous aurons en avril, à la Banque mondiale et au FMI", plaide l'ancienne vice-présidente du Costa Rica.