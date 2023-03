Dimanche et lundi, on attend de faibles précipitations sous forme d’averses sur la moitié nord du royaume et sous forme de pluie et neige mêlées au sud voire de neige seule à partir de 300-400 mètres d’altitude. On pourrait donc avoir un léger saupoudrage au sol sur le relief. Il fera froid avec des maxima de l’ordre de 1 °C à 7 °C.

Mardi, c’est carrément un épisode hivernal qui est prévu avec un ciel couvert partout et des flocons de neige possibles même en plaine, la neige pourrait tenir au sol dès 200-300 m, mais tout cela doit encore être confirmé et affiné. Les maxima ne devraient pas dépasser 0 °C à 5 °C.