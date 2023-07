Après la vière, le saké et la bière mélangent leurs savoir-faire.

Du houblon dans le saké et du koji dans la bière ! Ce n'est pas de la bière. Ce n'est pas non plus du saké. C'est une Kojitation. Une boisson ovni et réussie qui bouleverse la fermentation traditionnelle de la mousse, d'habitude à base d'orge et de blé, en ajoutant du koji. C'est l'ingrédient clé de spécialités emblématiques japonaises.

Il est à l'origine de cette fameuse cinquième saveur décrite par les palais nippons, l'umami, que l'on retrouve dans le miso ou la sauce soja. Surtout, on se sert de ce substrat obtenu par l'ensemencement d'un champignon, l'Aspergillus oryzae, dans des céréales comme du riz, pour fabriquer le saké.