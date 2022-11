Après la viande sans viande, le lait maternel est le nouveau défi de la culture alimentaire en laboratoire.

Si le sujet est délicat sur le plan sociétal, il l'est moins scientifiquement. Un article de la revue The Conversation, écrit par Ruth Purcell et Bianca Le, de l'université de Melbourne, nous apprenait en novembre 2021 qu'en cultivant des cellules de glandes mammaires extraites de lait maternel puis nourries à base de nutriments (tout comme on procède pour la viande cellulaire), on dispose d'un tissu mammaire pouvant être transféré dans un bioréacteur afin d'obtenir "une structure similaire à celle du canal mammaire". Il "suffit" d'ajouter de la prolactine, l'hormone responsable de la sécrétion de lait, pour obtenir du lait maternel. Et de conclure : "A terme, d'autres suppléments naturellement présents dans le lait maternel pourraient être ajoutés tels que des anticorps et des bactéries bénéfiques ou même des cellules immunitaires et des cellules souches".

Depuis Singapour jusqu'au Canada, des start-ups répondant respectivement aux noms de TurtleTree Labs et Better Milk se concentrent sur le développement de cellules mammaires prélevées sur des vaches afin de développer un lait cellulaire, ouvrant potentiellement la voie à une application pour une reproduction de lait maternel. Preuve que le sujet est très sérieux, Nestlé a posté l'année dernière une offre d'emploi pour trouver un spécialiste du développement des glandes mammaires et de la biologie de la lactation. L'histoire ne fait donc que commencer...