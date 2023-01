Après "La trève" et "Pandore", Yoann Blanc reprend du service dans "1985"

Dans Matin Première, François Heureux reçoit Yoann Blanc, acteur dans la série événement 1985, une coproduction inédite RTBF/VRT qui sera diffusée à partir du dimanche 22 janvier sur La Une/Auvio.

Réalisée par Wouter Bouvijn, 1895 suit trois jeunes personnages, Vicky, Franky et Marc qui quittent leur village natal pour s’installer à Bruxelles et y faire carrière dans la gendarmerie. Ils vont vite se retrouver au cœur d’évènements criminels dans une gendarmerie corrompue dont certains membres auraient participé de près ou de loin aux tueries du Brabant.

Yoann Blanc, que l’on retrouve aussi dans d’autres séries de la RTBF telles que La trêve ou encore Pandore, y incarne le personnage de Christophe Dejoyau. Il s’agit d’un personnage de fiction s’inspirant de plusieurs personnages ayant réellement existé. Il est formateur au groupe Diane, une unité d’intervention spéciale de la gendarmerie dont l’implication dans les tueries du Brabant est soupçonnée. Un vrai travail de documentation a été réalisé autour de la série. L’auteur, passionnée de cette histoire, s’était lui-même rendu au procès dans les années 90. La reconstitution des années 80 est impressionnante, comprenant des véhicules et des vêtements d’époque. François Heureux ajoute :

Les scénaristes veulent raconter la perte de confiance de la population belge envers les forces de l’ordre et le monde politique avec un écho assumé à ce que nous vivons aujourd’hui.

Coproduite par la RTBF et la VRT, on peut y voir des scènes mélangeant français et néerlandais, jouant le jeu d’une Belgique quasi bilingue. 1985 possédera cependant une version doublée et sous-titrée.

Les deux premiers épisodes de 1985 sont à retrouver le 22 janvier à 20h50 sur La Une. Les épisodes seront aussi disponibles sur Auvio.