Après la Tournée Minérale voici le Veggie Challenge

Pour y adhérer, vous ne devez pas forcément décider de ne plus manger de viande durant un mois, vous pouvez juste ne pas en manger quelques fois par semaine afin de réduire votre consommation. Agir de la sorte vous permettra de manger plus sainement, découvrir de nos goûts et constater qu’être veggie n’est pas si difficile.

Vous voulez rejoindre ce mouvement ? Inscrivez-vous sans tarder sur leur site, vous y trouverez plus d’indications, de conseils, de produits alternatives à la viande ainsi que des idées de recettes délicieuses.