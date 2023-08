Après la sortie de "Barbie", une nouvelle tendance inquiétante : "Barbie botox"

C’est un effet inattendu du film Barbie : des demandes de chirurgie esthétique pour ressembler à la célèbre poupée. Mais il s’agit cette fois d’une opération initialement prévue pour soulager les migraines et les tensions dans le cou mais qui donnent un cou allongé et des épaules affinées. Une technique qui peut s’avérer dangereuse et à laquelle, pourtant, des influenceuses succombent. Résultat : déjà 10 millions de vues pour le hashtag #Barbie Botox.

Si Barbie fait rêver des petites (et moins petites) filles depuis des dizaines d’années pour son apparence aussi parfaite qu'irréelle, le film événement de l’année a pourtant revendiqué un message féministe : celui d’inverser le patriarcat et de (re) prendre le pouvoir. Mais il semble que certaines jeunes femmes ont surtout été marquées par la plastique et l’ultra-féminité de Margot Robbie, au point de se tourner vers une méthode de chirurgie plastique baptisée Barbie Botox.