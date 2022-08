Après la sécheresse, la pluie : pourquoi ce n'est pas forcément une bonne nouvelle

Au-delà des risques - limités - d'inondations, c'est davantage le manque d'eau qui inquiète les spécialistes. Il est tombé 9,4 mm à Uccle entre le 1er juillet et le 15 août, un record depuis 1911. Il devrait pleuvoir beaucoup plus lors des quatre prochains jours que sur toute cette période.

De quoi soulager les sols et les nappes phréatiques ? "C'est le scénario le moins idéal", tempère Pascal Mormal qui met l'accent sur le caractère des pluies annoncées. "On parle d'averses orageuses. Le problème est qu'il s'agit de pluies très intenses sur un court laps de temps. L'eau ne fait donc que ruisseler et s'évapore sans pénétrer le sol ou s'évacue via les égouts".