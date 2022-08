Après la sécheresse, Dinant redoute les orages cette semaine

Elle devrait arriver mardi soir ou mercredi après midi. La pluie est espérée par de nombreux jardiniers ou agriculteurs. Mais après un été chaud et (très) sec, si elle est trop abondante elle pourrait provoquer par endroits des inondations par ruissellements. A Dinant on veut éviter de revivre les terribles inondations de l’été 2021. "Je suis inquiet et en permanence sur le qui-vive", explique l’échevin des travaux à Dinant, Robert Closset. "Le 5 juin, il y avait déjà eu des petites pluies et le terrain était déjà assez sec. On voyait le ruissellement qui descendait, ce qui m’a fait un peu peur". Depuis la sécheresse a empiré, mais la ville fait tout son possible pour limiter les risques, notamment ces derniers quinze jours. "Nous avons tout d’abord coupé la végétation dans les fossés pour éviter qu’elle n’obstrue le passage des eaux, on a demandé aussi à la Wallonie de venir déboucher les avaloirs des routes régionales. Pour les routes communales, c’est évidemment la commune qui doit le faire, mais pour les routes régionales c’est à la Région de s’en charger. Ce qu’elle a fait. Elle a fait appel à une société privée, et pendant plus d’une semaine je les ai vus parcourir les rues de Dinant et de ses villages pour nettoyer au maximum ces avaloirs".