Après la pandémie, le design italien célèbre le retour à la nature

"Les ventes de mobilier outdoor ont connu une forte croissance" survenue dans la foulée de la pandémie de coronavirus, assure Davide Gallo, directeur commercial export de la société italienne Atmosphera. "Les gens ont réalisé que l'endroit le plus sûr pour inviter des amis, c'était la maison. Au lieu de partir en vacances, ils ont donc investi dans du mobilier de plein air", constate-t-il. Du coup, la part des meubles d'extérieur dans le chiffre d'affaires de ce fabricant de meubles haut de gamme est passée en deux ans de 50% à 60%.

Non loin du stand d'Atmosphera, la société d'ameublement de luxe Annibale Colombo, fondée en 1812 dans la vallée de la Brianza dans le nord de l'Italie, propose une collection de canapés, fauteuils et chaises longues à la fois pour l'intérieur et l'extérieur. "Beaucoup de clients s'achètent des appartements chers en ville, avec des terrasses couvertes, donc ils peuvent choisir entre les deux versions, indoor et outdoor", fait valoir son PDG, Luciano Colombo.

Seule différence, le choix des tissus et des bois. Le teck, désormais "introuvable" selon lui en raison d'une pénurie qui frappe l'ensemble du secteur, et le bois iroko, très résistant au soleil, à la pluie et au froid, sont utilisés à l'extérieur et le noyer canaletto à l'intérieur.