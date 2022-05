Après la Norvège, Evenepoel veut conquérir les courses à étapes WorldTour : "Il faudra être présent avec les meilleurs grimpeurs"

En Norvège, Evenepoel a porté son total de victoires à 30, s’adjugeant une 9e victoire dans une course d’une semaine. "Gagner, c’est toujours bien, même si ce n’était 'que' le Tour de Norvège, mais je veux davantage me concentrer sur les courses du WorldTour, comme le Tour de Suisse ou le Tour du Pays Basque, par exemple", a déclaré Remco Evenepoel mardi.

Le Tour de Suisse, qui aura lieu du 12 au 19 juin, sera la prochaine course du Brabançon. '"Je veux y faire un beau résultat. Pendant mon stage en Espagne, j’ai pu m’entraîner en montagne, sur des longues et difficiles ascensions, pour préparer le Tour de Suisse, et plus tard la Vuelta".