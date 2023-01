Après la neige : un temps gris et frais pour ce lundi

Toujours guère d’évolution mercredi si ce n’est peut-être quelques éclaircies un peu plus franches près du littoral et sur l’extrême ouest de nos régions. Les maxima resteront compris entre -1 et +1°C. Jeudi, on commencera à surveiller une faible perturbation qui pourrait apporter quelques averses hivernales sur le pays. La situation est encore incertaine mais il pourrait temporairement s’agir de pluie sur l’ouest l’après-midi, de neige ou de neige fondante partout ailleurs mais dans des quantités à priori faibles. Dès vendredi, l’anticyclone reprendrait la main, réinstallant chez nous un temps plus gris et sec avec à nouveau ce petit vent de nord-est et des maxima de -1 à +3°C.