Après la mort de son frère, tué pour une poignée de main, Hadjira se bat pour que les "meurtres gratuits" soient plus sévèrement punis

Un coup de fil et c’est tout votre monde qui s’écroule. C’est ce qui est arrivé à Hadjira Fellague. Son petit frère, Redouane, 23 ans, a été poignardé à mort dans leur quartier d’enfance, à Grenoble, par une connaissance. Pourquoi ? Parce qu’il lui avait fait un check du coude plutôt que de lui serrer la main. Trois ans après les faits, Hadjira nous raconte comment cette violence gratuite a détruit sa famille et surtout comment elle se bat aujourd’hui pour que cela n’arrive pas à d’autres.

C’était le 6 août 2019. "Mon frère était assis sur un banc", explique Hadjira. "Le meurtrier, qu’il connaissait, est arrivé. Mon frère lui a tendu l’avant-bras pour lui dire bonjour. C’est un geste qu’il n’a pas accepté." Une bagarre éclate entre les deux hommes. Le meurtrier fini par lui donner un coup de couteau dans le cœur. Hadjira se souvient du flou, de l’omniprésence des lumières bleues, du silence et de la peine qui l’envahit. "On se dit toujours que ça n’arrive que dans les films, puis un jour, ça vous tombe dessus", dit-elle.

Trois ans plus tard, l’homme qui a tué son frère est condamné à 15 ans de prison pour "violence volontaire avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner". Hadjira fulmine. Pour elle, cette condamnation n’est pas à la hauteur de la gravité des faits. Elle se bat d’ailleurs pour que les "meurtres gratuits" soient reconnus et plus sévèrement punis. Avec l’aide de doctorants de la Sorbonne à Paris, elle a rédigé une proposition de loi en ce sens. "Mon frère ne reviendra pas, mais je me suis promis qu’il ne serait pas mort pour rien."