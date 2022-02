L'allègement des restrictions sanitaires combiné à des températures plus clémentes et des jours qui ne cessent de rallonger sonnent comme un bel avant-goût d'été, un retour à une vie normale !

Et celui-ci s'opérera à l'aide d'une garde-robes plus légère, plus colorée et surtout plus audacieuse, dominée par la mini-jupe, voire la micro-jupe, qui allonge la silhouette et remet une fois encore les années 2000 au goût du jour.