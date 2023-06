Après la grève des scénaristes, bientôt celle des acteurs ?

Depuis début mai, de nombreux scénaristes américains sont en grève. Le syndicat des scénaristes (Writer's Guild of America) réclame la hausse de leur rémunération ainsi qu'une régulation de l'utilisation de l'intelligence artificielle, ce que l’Alliance des producteurs de cinéma et de télévision (Alliance of motion picture and television producers) refuse de leur donner. Ils ont tenté de négocier pendant six semaines mais n'étant pas parvenus à trouver un accord, ils se sont mis en grève et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne comptent pas s'arrêter de sitôt. Les frères Duffer, créateurs de la série "Stranger Things", l'ont d'ailleurs récemment rappelé à Netflix France.

En faisant grève, ils veulent prouver aux grands studios hollywoodiens qu'ils leur sont indispensables. Depuis le début du mouvement, plusieurs séries ont été mises en pause, ne pouvant commencer ou continuer le tournage sans les scénaristes sur le plateau. Certains studios ou plateformes s'attendaient à cette situation et ont pris les choses en main suffisamment tôt pour éviter d'être affectés. Ce qu'ils n'ont pas prévu, par contre, c'est la possibilité que les acteurs allaient y prendre part.

Pour le moment, rien n'est sûr mais certains acteurs envisageraient de rejoindre les scénaristes pour les soutenir et faire entendre leurs revendications, très similaires aux leurs. Notamment : ils s'inquiètent eux aussi de l'utilisation de l'IA, demandent une rémunération adaptée à l'ère du streaming et souhaitent limiter la pratique des self-tape, ces vidéos qu'ils doivent filmer eux-mêmes pour auditionner à un casting, car elles les empêchent d'acquérir de l'expérience en studio et souvent, ils n'ont droit à aucun retour de la part des réalisateurs.

Comme l'explique le New York Times, les membres du syndicat des acteurs américains (la SAG-AFTRA) ont voté à 97,91% en faveur de la grève. "Ensemble, nous nous serrons les coudes et, dans l'unité, nous construirons un nouveau contrat qui honorera nos contributions à cette industrie, qui reflètera le nouveau modèle commercial numérique et de streaming, qui tiendra compte de TOUTES nos préoccupations en matière de protections et d'avantages dans l'immédiat !", a déclaré Fran Drescher, actrice et présidente de la SAG-AFTRA.

Ce pourcentage ne signifie pas pour autant qu'ils comptent réellement aller jusque là. Mercredi, ils débuteront des négociations avec l'alliance des producteurs de cinéma et de télévision. Leur but est avant tout de trouver un terrain d'entente mais ils précisent qu'ils n'hésiteront pas à se mettre en grève si aucun accord n'est conclu entre les deux parties d'ici le 30 juin. Si les acteurs rejoignaient le mouvement, les studios ne tiendraient pas longtemps. Car comme le souligne le Hollywood Reporter, sans acteurs et sans scénaristes, presque aucun film ni série ne peut être réalisé. Ils seraient obligés de trouver une solution (et vite) pour ne pas faire faillite. Certaines célébrités ont déjà montré leur soutien en manifestant aux côtés des scénaristes, tels que Mark Ruffalo (Hulk), Cynthia Nixion (Sex and the City), Curtis Armstrong (Clair de Lune), Adam Scott (Parks and Recreation, Severance) ou encore Nick Kroll (créateur de Big Mouth).