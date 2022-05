Après la gifle des Oscars, Will Smith suivrait une thérapie contre la violence

Will Smith avait lors de sa dernière apparition crée une énorme polémique concernant son comportement. Pour rappel, lors de la cérémonie des Oscars du 27 mars dernier, l’acteur de 53 ans s’en était pris à l’acteur Chris Rock. La cause de cet écart de conduite était la blague que ce dernier avait fait à propos du crâne rasé de sa femme, Jada Pinkett Smith.

Après s’être excusé de son comportement durant la cérémonie, il a réitéré l’acte auprès de l’acteur, sur ses réseaux sociaux :

"La violence sous toutes ses formes est toxique et destructrice. Mon comportement la nuit dernière aux Oscars était inacceptable et inexcusable. Les blagues à mes dépens font partie du boulot, mais une blague sur le problème de santé de Jada était trop pour moi et j’ai réagi de manière émotionnelle" […] "Je voudrais vous présenter publiquement mes excuses, Chris. J’ai eu tort […] Mes actions n’étaient pas révélatrices de l’homme que je veux être".