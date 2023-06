Après la Floride, le Texas interdit l'aide médicale aux mineurs transgenres

Les démocrates ont dénoncé des atteintes aux droits fondamentaux et vendredi l'organisation American Civil Liberties Union of Texas a annoncé une procédure judiciaire contre la nouvelle loi. Le gouverneur "Abbott ne peut pas empêcher les jeunes trans de s'épanouir au Texas - et nous allons le poursuivre en justice pour nous en assurer", a indiqué sur Twitter cette organisation. Une dizaine d'États américains dirigés par un républicain ont décidé de restrictions contre les mineurs transgenres.

En mars, le président démocrate Joe Biden avait estimé que de telles "attaques" contre les droits des transgenres étaient "non américaines et devaient cesser". Selon un sondage réalisé pour l'organisme Trevor Project, "les jeunes LGBTQIA+ ne sont pas plus vulnérables au suicide en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, mais plutôt exposés à un risque plus élevé en raison de la façon dont ils sont maltraités et stigmatisés dans la société".