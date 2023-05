Après la Flandre, quel Canon pour la Wallonie et Bruxelles?

Mais cela pose en creux l’absence de réflexion du côté francophone de son ou de ses identités. La Communauté germanophone s’est constitué progressivement une identité propre qu’elle souhaiterait également développer. Du côté des Francophones, cela reste le marigot des non-dits, des atermoiements et des déclarations chèvre-choutistes.

Il est loin le temps où une vingtaine d’historiens du sud du pays se réunissaient, autour de Léopold Génicot, pour écrire une véritable Histoire de la Wallonie (1973), premier essai scientifique du genre.

Avec les années nonante, l’idée régionale wallonne allait s’étioler. À l’inverse, le sentiment d’identité bruxelloise se développait. Reste l’identité "Francophone de Belgique" ou "Belge" tout court…

Quels éléments fondent l’identité des "non-Flamands" de Ce Pays ?

Des canons dont on n’est pas près (ou prêt ?) à entendre le son.

Quand on ne sait qui on est, on ne sait pas où on va.

@PhWalkowiak