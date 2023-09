Après la Flandre et la Wallonie, Bruxelles permet à son tour, le retour de l’indexation des loyers

C’était dans l’air depuis le mois d’août dernier et la décision de la Flandre et de la Wallonie de permettre, dès ce 1er octobre, l’indexation des loyers des logements, même ceux dont le PEB était très mauvais. Jusque-là, la région bruxelloise était la seule à ne pas avoir pris de décision. Fin août, le cabinet de la secrétaire d’État en charge, Nawal Ben Hamou (PS), disait que les discussions étaient en cours.

Les discussions ont donc eu lieu. Et malgré l’appel de plusieurs associations pour continuer le gel de l’indexation, l’ensemble des bailleurs bruxellois pourront à nouveau indexer leurs loyers à partir du 14 octobre prochain. Selon l’Echo, le parlement bruxellois sera tout de même saisi, à l’instar de la Wallonie, d’une proposition d’ordonnance pour empêcher de procéder à une double indexation de rattrapage.

Selon le journal, il n’y a pas eu de consensus au gouvernement bruxellois pour prolonger la mesure comme le souhaitait la secrétaire d’Etat au Logement. Ce dispositif activé dans le contexte de la crise énergétique, empêchait, depuis le 13 octobre dernier, d’indexer le loyer des biens énergivores. L’interdiction pure et simple concernait les logements affichant un PEB G ou F. Ceux avec un PEB E peuvent l’être, mais à hauteur de 50%. Selon L’Echo, DéFI et l’Open Vld s’étaient clairement positionnés contre une prolongation, au motif que la mesure était exceptionnelle et que les deux autres Régions ont déjà décidé de lever le gel d’indexation. Seul Écolo avait laissé la porte entrouverte.