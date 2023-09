Après la fin de son aventure au PSG, Sergio Ramos se dit "heureux d'être de retour" à Séville

"Je suis heureux d'être de retour", a déclaré à la presse le défenseur central espagnol Sergio Ramos lundi, une déclaration actant quasiment l'existence d'un accord entre le joueur et le FC Séville en vue de la signature d'un contrat.

"C'est un jour très spécial, c'est toujours une immense joie de rentrer à la maison, maintenant il faut passer les tests" (médicaux, ndlr), a dit l'ancien joueur du Real Madrid et du PSG.

Depuis dimanche, les médias espagnols annoncent que Sergio Ramos, libre de tout contrat depuis son départ du club parisien en juin, annoncent l'existence d'un accord entre le joueur et le FC Séville, son club formateur.

"Heureux de revenir et d'essayer de vous rejoindre le plus vite possible", a ajouté l'ancien capitaine du Real Madrid, 37 ans.

Selon la presse locale, Sergio Ramos aurait préféré revenir au FC Séville plutôt que d'accepter une offre supérieure financièrement que lui aurait été faite par le club saoudien d'Al-Ittihad.

Il devrait signer en faveur du club andalou à l'issue de la visite médicale qu'il a mentionnée.

Le FC Séville occupe actuellement la dernière place de la Liga après quatre journées, mais compte un match de retard.