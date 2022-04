Après la faillite du Furet du Nord , la mobilisation citoyenne s'organise.

Sandrine accuse le coup elle aussi : " Je n'avais plus de souffle, j'avais les larmes aux yeux. Il y a avait cette dimension de ce n'est pas vrai ! Ce n'est pas possible ce qui se passe là ! " Très vite , la jeune femme décide de réagir, avec les moyens de communication de sa génération. Sans attendre, elle créée un groupe Facebook "Agora Renaissance", avec des clients , des membres du personnel, des sympathisants des environs aussi . Ils sont à ce jour 850 environ. Les clients sont toujours sous le coup de l'émotion. Comme cette grand-mère, habituée à retrouver ici son petit-fils pour partager ensemble leur passion de la lecture : " "On va fermer cette boutique ? "demande-t-elle incrédule . " Ce n'est pas possible ! Je passe énormément de temps ici, je suis une cliente fidèle, le personnel donne des conseils merveilleux...Qu'allons-nous devenir? Où allons-nous aller? " Un peu plus loin , un monsieur s'étonne de trouver les rayons dégarnis et quand il en comprend la raison, il se désole : " La rentabilité , on n'a plus que ce mot-là à la bouche; le fric , c'est la seule chose qui compte semble-t-il... Est-ce que c'est un but dans la vie? Je ne le pense pas"