Après la F1, le MotoGP adopte la course sprint... mais à chaque Grand Prix !

Le Grand Prix du Portugal, c'est ce week-end. Et c'est la première fois depuis 2006 que le Championnat du Monde de MotoGP commence en Europe. Le Grand Prix du Qatar ouvrait traditionnellement la saison depuis 2007, mais le circuit de Losail est actuellement en travaux.

Autre révolution, le championnat testera à Portimao le sprint, un format de course disputé le samedi lors de chaque week-end de Grand Prix.

Concrètement, le sprint représente l'équivalent en distance de la moitié du Grand Prix disputé le dimanche et offrira aussi jusqu'à 12 points supplémentaires au championnat, en plus des 25 points attribués le lendemain au vainqueur lors de la course principale.

Au Portugal, les premiers tours seront donc cruciaux, selon Francesco Bagnaia : "nous devrons travailler au mieux dès le départ(...). Nous allons devoir nous habituer à aborder le week-end d'une manière différente", afin d'engranger un maximum de points dès les premières courses. Et cultiver l'espoir de conserver sa couronne mondiale.