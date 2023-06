Après la désillusion, les incertitudes planent sur l’Union Saint-Gilloise

Proches de l’exploit ce week-end, les unionistes sont passés de la première à la troisième place dans le temps additionnel offrant ainsi le titre aux Anversois. Après cette lourde désillusion, le staff saint-gillois doit déjà penser à la saison prochaine avec quelques interrogations en perspective.

Deux fois dans la lutte pour le titre, quart de finaliste d’Europa League, demi-finaliste de Croky Cup, le tout en pratiquant un football séduisant : l’Union Saint-Gilloise aura su mettre en valeur son noyau au cours de ces deux saisons. Des résultats qui ont inévitablement attiré les regards des autres clubs. Déjà l’été dernier, avec les départs de Nielsen à Bruges et de Undav à Brighton suivis, en janvier dernier, du départ de Vanzeir pour les États-Unis, les Jaune et Bleu ont perdu certains de leurs cadres.

Cette année encore, les incertitudes planent quant au départ de certains joueurs. Le mercato unioniste risque d’être assez mouvementé, quand on sait que Teddy Teuma et Victor Boniface sont courtisés par de nombreux clubs et que Simon Adingra retournera à la maison mère de Brighton.

On le sait, les Bruxellois ne disposent pas d’une enveloppe budgétaire leur permettant de concurrencer directement avec les plus gros du championnat, ils pourront donc difficilement refuser certaines offres.

Cette troisième place ne va pas les arranger. En quelques minutes seulement, l’Union Saint-Gilloise est passée de barragiste en Ligue des Champions à barragiste en Europa League. Au-delà de l’aspect financier (15,64 millions pour une équipe qui joue la phase de poule de ligue des champions contre 3,6 millions pour l’Europa League), cela pourrait donner envie à certains joueurs de jouer à un niveau supérieur.

Une autre incertitude plane à Saint-Gilles, celle qui entoure l’avenir de Karel Geraerts. Nommé T1 à la suite du départ de Felice Mazzu l’été dernier, Karel Geraerts a plus que rempli son contrat. Les bonnes performances de son équipe ont aussi fait parler de lui. Le tacticien, au même titre que Ronny Deila, a fait partie de la shortlist du Club de Bruges pour la saison prochaine. Si l’ancien coach du Standard a signé en Venise du Nord, Geraerts pourrait cependant intéresser d’autres clubs.

L’Union risque, encore une fois, de voir partir certains cadres la forçant à être présents sur le marché des transferts. Si les Saint-Gillois veulent rester aussi compétitifs que ces deux dernières saisons, ils devront miser sur la qualité lors de leurs transferts, mais aussi sur la quantité, puisque rien que sur la saison écoulée, les Bruxellois ont joué pas moins de 57 rencontres. C’est 5 matchs de plus que le champion. Des rencontres qui ont certainement pesé dans la balance tant au niveau des blessures qu’a l’état de forme des joueurs. On le rappelle, Teddy Teuma, Victor Boniface et Siebe Van Der Heyden trois joueurs essentiels du onze de Geraerts, n’étaient pas à 100% dans la course finale.

Dernière zone d’ombre, mais pas des moindres, le projet du nouveau stade n’est toujours pas abouti. D’après Daniel Spreutels, un des administrateurs de l’Union Saint Gilloise, les signaux seraient au vert pour le projet sur le site du Bempt, à deux pas de l’usine Audi et de la déchetterie régionale.