Après la défaite surprise des Bucks, Antetokounmpo s’énerve : "C’est une mauvaise question, vous avez une promotion chaque année ?"

Surprise en NBA : les Milwaukee Bucks ont pris la porte dès le premier tour des play-offs par Miami Heat. Après la rencontre, Giannis Antetokounmpo s’est emporté en conférence de presse après la question d’un journaliste.

Interrogé pour savoir si la saison des Bucks était un échec, le Grec a rembarré le journaliste. "Vous m’avez posé la même question la saison dernière. Est-ce que vous obtenez une promotion chaque année au boulot ? Non, n’est-ce pas ? Mais est-ce que chaque année c’est un échec ? Non. Chaque année, vous bossez en ayant un but en tête. Avoir une promotion ou prendre soin de votre famille, je ne sais pas. Ce n’est pas un échec. Ce sont des étapes vers le succès, a-t-il d’abord expliqué avant d’enchaîner. Michael Jordan a joué 15 saisons. Il a gagné 6 titres. Est-ce que les 9 autres années étaient des échecs ? C’est une mauvaise question, il n’y a pas d’échec dans le sport. Il y a des bons jours et des mauvais. Parfois tu es capable de réussir, parfois non. C’est le sport. Vous ne pouvez pas toujours gagner. Cette année, quelqu’un d’autre gagnera. Nous reviendrons l’année prochaine et espérons-le, nous gagnerons le championnat."

Voilà qui a le mérite d’être clair.