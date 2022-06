Après la défaite de Macron, la France ingouvernable ? "Il va falloir de l’imagination"

Ce lundi, la porte-parole du gouvernement, réélue dans la 12e circonscription de Paris, Olivia Grégoire, a écarté l’hypothèse d’une dissolution par le président, se bornant à annoncer un nouveau gouvernement "dans les prochains jours".

La Première ministre Elisabeth Borne s’est imposée de justesse dans sa circonscription dans le Calvados (avec 52,46% des suffrages) et est déstabilisée. Mais pour l’instant la question de sa démission ne se pose officiellement pas et Elisabeth Borne appelle à une "majorité d’action". Une telle démission, même suivie de la formation d’un gouvernement fort remanié serait néanmoins un signal conséquent après le mauvais résultat du scrutin de dimanche.

"Ma hantise, c’est que le pays soit bloqué", a reconnu la porte-parole du gouvernement Olivia Grégoire, en résumant les craintes de l’exécutif. "Il va falloir de l’imagination, de l’audace, de l’ouverture", a-t-elle estimé, réitérant l’idée d’une main tendue à destination de "tous ceux qui veulent faire avancer le pays".

La France Insoumise promet déjà une motion de défiance le 5 juillet, premier jour de travail de l’Assemblée, pour faire tomber le gouvernement. Le secrétaire général du parti LR, Aurélien Pradié, a indiqué qu’il ne voterait pas la motion de censure. "Il n’est pas question, pour ma part, que je vote un projet de gouvernement commun avec La France insoumise", a-t-il déclaré sur Franceinfo. "Je ne me sens pas les mêmes valeurs républicaines et je ne me sens pas le même projet pour l’avenir de notre pays".

La bataille de la présidence de la Commission Finances

La bonne prestation du RN déclenche déjà une polémique à l’Assemblée : fraîchement élu, le député de l’Oise Philippe Ballard lance les hostilités en réclamant la présidence de la très puissante Commission parlementaire des Finances. Le nom de Marine Le Pen est cité pour ce poste.

Ce poste est dévolu depuis une quinzaine d’années au principal parti d’opposition, ce que le RN se considère désormais. Le gouvernement a une lecture plus nuancée des règles et estime que si le poste "doit aller constitutionnellement à un groupe d’opposition" mais qu'"il n’y a pas de certitude quand on lit la Constitution".

Un vote aura lieu le 30 juin. Aux yeux de Marine Le Pen, la NUPES est composée de quatre groupes parlementaires distincts, et ne peut donc prétendre en tant que telle à cette présidence de commission.

La députée LFI Manon Aubry ne voit pas du tout les choses de la même façon : "La Nupes est loin devant le Rassemblement national", explique-t-elle à BFM. "La Nupes est très claire, elle va avoir un candidat en commun, tous les élus de la Nupes vont voter pour ce candidat commun […] et donc en principe le Rassemblement national mathématiquement ne peut pas obtenir cette présidence".

Pour en être sûr, la Nouvelle union populaire écologique et sociale se constituera comme un seul groupe à l’Assemblée nationale, propose Jean-Luc Mélenchon : "Personne n’avait vu arriver cette situation". Il ne souhaite pas "donner le sentiment que nous amplifions la confusion" "par notre propre éparpillement". Reste à voir ce que décideront ses troupes. L’homme fort de la Nupes a déjà évoqué le sujet avec le premier secrétaire du PS Olivier Faure et le chef d’EELV Julien Bayou, mais le Parti socialiste, Europe Ecologie-Les Verts et le Parti communiste refusent cette proposition.

Nul doute que le titre de "première force d’opposition" sera l’objet de toutes les batailles. Et derrière cette présidence de Commission, le RN envisage de briguer d’autres postes à l’Assemblée comme une vice-présidence ou une autre présidence d’une Commission permanente, elles sont au nombre de huit.