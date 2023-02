Après la découverte d'un garçonnet noyé à Lixhe (Visé), la police lance un avis de recherche pour retrouver la mère

La police diffuse vendredi, à la demande du parquet de Liège, un avis de recherche pour retrouver Fatma B., âgée de 38 ans. Cette dernière avait disparu jeudi avec son fils de cinq ans, dont le corps a été découvert vendredi matin dans la Meuse à Lixhe (Visé).

Jeudi soir vers 20h30, Fatma B. a quitté son domicile situé rue du Panorama à Oupeye et ne s'est plus manifestée depuis. Son véhicule, une Suzuki Alto blanche de 2010, a été retrouvé sur le quai de la Meuse à Visé, à hauteur de la polyclinique de Hermalle-sous-Argenteau. Vendredi en matinée, le corps de son fils a été retrouvé en amont du pont-barrage de Lixhe et a été sorti de l'eau par les plongeurs des pompiers de Liège. Le parquet liégeois est descendu sur les lieux. Une enquête a été ouverte et le dossier a été mis à l'instruction. Selon l'avis diffusé par la police, Fatma B. mesure 1m54, est de corpulence mince, a les cheveux bruns mi-longs et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, elle portait une longue veste noire de type K-Way, un pantalon en jeans bleu clair et des baskets blanches et noires de marque "Adidas". Toutes les personnes susceptibles d'apporter des informations sur cette disparition peuvent prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800/30.300. Les témoignages peuvent aussi être envoyés via l'adresse mail avisderecherche@police.belgium.eu.