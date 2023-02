Après la découverte d'un garçonnet noyé à Lixhe (Visé), l'enquête privilégie l'hypothèse d'un suicide de sa mère

Sur le coup de midi, ce vendredi, les pompiers liégeois ont confirmé que l’identité du corps, repéré en début de matinée dans les eaux de la Meuse à Lixhe et repêché ensuite, a pu être établie. Il s’agit d’un enfant de quatre ans, signalé disparu depuis la veille, de même que sa mère. La dame reste, à cette heure, introuvable.

Selon les premières investigations, elle a quitté son domicile vers 21h; son téléphone a été éteint quelques dizaines de minutes plus tard. Son véhicule a été retrouvé, portes fermées mais non verrouillées, près de l'île Robinson, toujours sur le territoire communal de Visé et c'est le père de famille, vers 22h qui, inquiet de ne pas la voir rentrer, a alerté la police. L'enquête de voisinage, classique, a commencé, de même que l'analyse des dernières communications échangées. Mais les résultats, tout comme les conclusions d'une autopsie du gamin, ne sont pas encore connus.