Après la cyberattaque dont il a été victime, le CHRSM tourne sur 3 pattes

De leur côté, certains professionnels de santé font état de conditions de travail compliquées et dégradées. Les réalités diffèrent selon les services bien sûr mais il y a des constantes. Les médecins n’ont pas accès aux dossiers médicaux des patients, raison pour laquelle ils doivent parfois reporter certaines opérations afin de ne prendre aucun risque. " Quand un patient vient me voir et que je ne sais plus pourquoi, puisque je n'ai pas ses antécédents, c'est assez embarrassant" témoigne ce spécialiste. Au niveau de la sécurité des patients, cela nous met parfois dans des situations "limite" , on fait fonctionner cet hôpital presque comme d'habitude alors qu'en fait, il est en panne."

Les médecins doivent gérer eux-mêmes leur planning, ils n’ont pas accès non plus aux radios, sauf à se déplacer dans un local bien précis etc...bref, on imagine bien que quand des fonctions vitales sont en jeu, c’est forcément pénible en termes de gestion du stress et de responsabilité. Cette médecin, qui souhaite rester anonyme est assez remontée : " c'est le règne de la débrouille dit-elle; contrairement à ce qu'affirme la direction, il n'y a pas eu d'anticipation mais bien un défaut de prévoyance majeur au regard des attaques dont ont déjà été victimes d'autres établissements. Rien n'était prêt."

Si le corps médical trinque, les patients doivent aussi s'adapter :

" Mon oncologue m'a demandé de venir avec mon dossier médical témoigne Jacques. Le problème c'est que quand j'ai voulu le consulter sur le réseau santé, le lien ne fonctionnait pas. Après ma consultation, il m'a prescrit un bilan anémique en me recommandant bien de le faire chez mon généraliste et pas à l'hôpital. Et au moment de me prescrire mes médicaments, c'est moi qui ai du me souvenir du dosage "

La direction rappelle d'ailleurs que tous les rendez-vous pris peuvent être honorés et que sauf contre ordre , les patients doivent bien se présenter à l'hôpital.

Alors, à quelle évolution doit-on s'attendre dans les prochains jours dans les jours à venir ? D’après la direction, c’est impossible à dire tant qu’on aura pas une cartographie précise de l’attaque . Et comme on ne sait pas quand on en disposera, le CHRSM va donc devoir encore fonctionner en mode parallèle pendant... un certain temps.