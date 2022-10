Après la crise sanitaire, les droits d’auteur récoltés reprennent du poil de la bête… mais restent inférieurs à 2019

Le secteur du "direct et de l’ambiance", avec 16,5% des revenus totaux engrangés en 2021, constitue toutefois le troisième support le plus rentable derrière la télévision et la radio (38%), puis le numérique (32,6%). Les droits de télé et radiodiffusion, avec 3642 millions d’euros de revenus, se sont en effet montrés plutôt résilients pendant la pandémie mais affichent tout de même un léger déclin (-1,8%) en 2021.

La musique est le seul répertoire en croissance (+7,2% par rapport à 2020), tandis que l’art dramatique (le plus affecté par les mesures de restriction avec la fermeture des théâtres notamment) affiche un déclin de 13,8%. Les collectes de droits audiovisuels ont reculé de 2,8%, celles de la littérature de 3,9% et celles des arts visuels de 1,2%.

Cette année n’est donc pas encore celle du retour à la normale mais constitue une "transition", analyse le président du conseil d’administration de la Cisac, Marcelo Castello Branco, qui s’inquiète par ailleurs des conséquences de l’inflation et du ralentissement économique sur les secteurs sujets au droit d’auteur.