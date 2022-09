Après la crise sanitaire, la natalité belge redémarre, sauf à Bruxelles

C’est un chiffre qui ressort aussi des études épidémiologiques. En région bruxelloise, 40% des futures mères sont désormais en surpoids, voire obèses, et 1 sur 6 souffre de diabète. Alors désormais, à l’hôpital Saint-Pierre, plus que le faible nombre de naissances, c’est la santé des mères qui inquiète Bénédicte Goubau :"Une partie non négligeable de nos patientes souffrent de maladies chroniques comme l’hypertension, le diabète, l’obésité, or souvent, elles vont moins bien suivre leur santé car leurs priorités sont ailleurs. Et malheureusement, on sait que cela aura un impact sur les enfants à naître et sur leur vie future". Un constat qui interpelle à Bruxelles où 40% des enfants sont exposés au risque de pauvreté.