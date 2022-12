Après la Coupe du monde, le carton rouge est en voie de disparition : bonne ou mauvaise idée pour la Pro League ?

Comme en 2018, quatre cartons rouges ont été distribués sur l’ensemble du Mondial : un pour Wayne Henessey, gardien coupable d’une sortie kamikaze, un pour Vincent Aboubakar pour avoir enlevé son maillot, un autre pour Walid Cheddira au bout de deux jaunes et un dernier pour Denzel Dumfries, après le coup de sifflet final. Aucun bristol rouge pour une semelle crapuleuse, pour un coup direct, pour une provocation. Pourtant, les candidats ne manquaient pas. La volonté de la FIFA était de "fluidifier le jeu". En limitant le nombre de fautes sanctionnées, l’instance du foot mondial espérait rendre le spectacle plus vivant. Pierluigi Collina est parti du principe qu’une exclusion au cours d’un match ôtait de facto une partie du spectacle, puisque l’équipe sanctionnée se contenterait alors de défendre. Les chiffres sont clairs : il y a eu un carton toutes les 1500 minutes à la Coupe du monde 2022, il y en a toutes les 255 minutes en Pro League ! C’est six fois plus. Seule la Liga (210 minutes) et la Ligue 1 (250) sont plus répressives que nos arbitres belges. Avec 57 cartons rouges et 644 jaunes brandis, la Belgique fait partie des pays d’Europe les plus intransigeants. Une application du nouveau seuil de tolérance de la FIFA pourrait avoir un changement drastique sur nos matchs.