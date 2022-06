Après la Commission européenne, les 27 approuvent le plan de relance polonais

Les ministres des Finances de l'UE ont approuvé vendredi le plan de relance polonais, doté de 35,4 milliards d'euros de fonds européens, tout en enjoignant à Varsovie de respecter ses engagements de réforme du système judiciaire.

"Nous avons approuvé aujourd'hui le plan polonais de relance et de résilience", a déclaré le commissaire européen à l'Économie, Paolo Gentiloni, à l'issue d'une réunion des 27 ministres à Luxembourg.

Ce plan contient un engagement "très important sur l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et permettez-moi de répéter que la Pologne devra respecter l'engagement clé pris dans ce domaine avant tout paiement", a-t-il souligné lors d'une conférence de presse.

La Commission européenne avait donné le 1er juin son feu vert à ce plan d'investissement, bloqué depuis plus d'un an à cause des manquements reprochés à Varsovie en matière d'indépendance de la justice.

La présidente de l'exécutif européen, Ursula von der Leyen, avait justifié cette décision par les "engagements clairs de la Pologne concernant l'indépendance du pouvoir judiciaire". "Aucun versement ne sera effectué tant que ces réformes n'auront pas été entreprises", avait-elle promis.

Trois conditions

Les trois conditions posées sont : le démantèlement de la chambre disciplinaire de la Cour suprême - dont la justice européenne avait demandé depuis juillet dernier la suspension -, la réforme du régime disciplinaire des magistrats et la possibilité pour les juges sanctionnés de voir leur cas réexaminé.

Mais la décision avait été critiquée par le Parlement européen qui avait exprimé sa "profonde inquiétude", appelant les États membres à ne pas l'approuver tant que les conditions sur l'État de droit n'étaient pas remplies.