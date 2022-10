Après la chute du Mur, comment l'Allemagne s'est-elle réunifiée le 3 octobre 1990 ?

Que se passe-t-il après la chute du Mur ?

L'Allemagne à l'automne 1989, c'est deux Etats distincts : à l’ouest la République fédérale allemande RFA, à l’est la République démocratique allemande RDA. Entre les deux, un rideau de fer, c’est-à-dire une frontière surveillée et pleine de barbelés. Berlin, situé à l’Est est partagé aussi entre Est et Ouest et pour joindre Berlin-Ouest à l’Allemagne de l'Ouest, trois autoroutes de transit dont on ne peut pas sortir et des lignes de train dont on ne peut pas descendre. Ajoutez-y des milliers de militaires soviétiques en RDA et face à eux, en RFA, des milliers de militaires américains, britanniques, français, néerlandais et belges. Ces 2 Etats ont été créés sur la base des zones d’occupation décidées à la fin de la Seconde Guerre mondiale avec de chaque côté leurs 'protecteurs' occidentaux à l'ouest, soviétiques à l'est.

Cette configuration complique la tâche du chancelier Helmut Kohl. Il n’a pas totalement les mains libres pour réunifier l’Allemagne : tout dépend des grandes puissances, et donc de Michael Gorbatchev, George Bush père, Margaret Thatcher et François Mitterrand.

Au départ, ces deux derniers ne bondissent pas de joie à l’idée d’une réunification allemande. Pour cause, ils ont tous les deux connu la guerre et redoutent le retour d’une puissance allemande au cœur de l’Europe. La santé économique ouest-allemande est florissante, un moteur pour tout le continent mais c’est un nain politique au plan international. Une Allemagne réunifiée ne nourrira-t-elle pas de nouveaux rêves de puissance ?